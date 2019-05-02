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Паромна переправа в Румунію може запрацювати до кінця 2019 року, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури планує продовжити транспортний коридор Одеса-Рені
Паромну переправу Орлівка (Одеська область) - Ісакча (Румунія) планують запустити до кінця 2019 року.
Паромна переправа в Румунію може запрацювати до кінця 2019 року, - Мінінфраструктури Віктор Довгань

Паромну переправу Орлівка-Ісакча планують запустити до кінця 2019 року. Таким чином Міністерство інфраструктури планує продовжити транспортний коридор Одеса-Рені, заявив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, повідомляє "Громадське".

Для завершення проекту переправи залишилося ухвалити відповідне рішення Уряду та підписати угоду з Румунією. Решта документів з української сторони, каже заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, вже готова.

Нагадаємо, що у найбільшому концертному залі румунської столиці - Бухарестському атенеумі пройшла церемонія офіційного початку головування Румунії в Євросоюзі.

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05 02 2019 20:11
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