Паромна переправа в Румунію може запрацювати до кінця 2019 року, - Мінінфраструктури

Паромну переправу Орлівка (Одеська область) - Ісакча (Румунія) планують запустити до кінця 2019 року.

Паромну переправу Орлівка-Ісакча планують запустити до кінця 2019 року. Таким чином Міністерство інфраструктури планує продовжити транспортний коридор Одеса-Рені, заявив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, повідомляє "Громадське".

Для завершення проекту переправи залишилося ухвалити відповідне рішення Уряду та підписати угоду з Румунією. Решта документів з української сторони, каже заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, вже готова.

Нагадаємо, що у найбільшому концертному залі румунської столиці - Бухарестському атенеумі пройшла церемонія офіційного початку головування Румунії в Євросоюзі.