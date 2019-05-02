CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПаромну переправу Орлівка (Одеська область) - Ісакча (Румунія) планують запустити до кінця 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Паромна переправа в Румунію може запрацювати до кінця 2019 року, - Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури планує продовжити транспортний коридор Одеса-Рені
Віктор Довгань
Паромну переправу Орлівка-Ісакча планують запустити до кінця 2019 року. Таким чином Міністерство інфраструктури планує продовжити транспортний коридор Одеса-Рені, заявив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, повідомляє "Громадське".
Для завершення проекту переправи залишилося ухвалити відповідне рішення Уряду та підписати угоду з Румунією. Решта документів з української сторони, каже заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, вже готова.
Нагадаємо, що у найбільшому концертному залі румунської столиці - Бухарестському атенеумі пройшла церемонія офіційного початку головування Румунії в Євросоюзі.
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05 02 2019 20:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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