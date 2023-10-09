Партії коаліції Шольца програли вибори в двох ключових регіонах

Партії, які входять в коаліцію на чолі з Олафом Шольцом, зазнали поразки на виборах в двох ключових землях Німеччини: Баварії і Гессені.

Про це повідомляє Spiegel.

"Усі три керівні партії країни – соціал-демкрати (СДПН), Зелені та вільні демократи – за підсумками голосування втрачають підтримку в Баварії та Гессені, де проживає приблизно п’ята частина німецького електорату", - пише видання.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) при цьому стала другою найпотужнішою політичною силою в Гессені і третьою в Баварії, що підкреслює її все більшу популярність.

В Гессені СДПН опустилась на третє місце після кампанії під проводом Ненсі Фезер, федеральної міністерки внутрішніх справ.

За попереднім результатом, соціал-демократи Шольца отримали 15,1%. Це найнижчий результат партії в цій землі.

Разом з тим, консервативний ХДС на чолі з прем’єр-міністром Гессену Борисом Рейном святкує тріумф: християнські демократи з 34,6%. Партнери Рейна по коаліції, Зелені, не змогли збільшити свій результат 2018 року і досягли 14,8%.

Разом з ХДС найбільшим переможцем виборів у землі є АдН, яка збільшила свою частку до 18,4%. Вільні демократи ледве потрапила до земельного парламенту з 5% голосів.

В Баварії сестринська партія консерваторів, Християнсько-соціальний союз (ХСС) прем'єр-міністра Маркуса Зьодера, виграла вибори. Згідно з попередніми результатами, ХСС набрали 37,0%.

На другому місці – "Вільні виборці" з 15,8%. Далі слідує АдН з 14,6%, Зелені з 14,4% та СДПН з 8,4%. Вільні демократи не потрапили до парламенту землі з 3%.