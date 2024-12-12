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Партія Асада віддає все майно та фінанси сирійському уряду – CNN

12 грудня 2024, 12:09
Партія Асада віддає все майно та фінанси сирійському уряду – CNN
Фото: Укрінформ
Гроші зберігатимуться у Центральному сирійському банку
Колишня правляча партія Сирії Баас, якою десятиліттями керувала сім’я екс-президента Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи.
 
Про це  повідомляє телерадіокомпанія CNN з посиланням на заяву партії.
 
У документі ідеться. що вони передадуть усе майно, фінанси та зброю сирійським урядовим органам.
 
"Транспортні засоби та зброя, що перебували у володінні товаришів, повинні бути передані міністерству внутрішніх справ або найближчому поліцейському підрозділу чи відділку", – зазначається у заяві. 
 
Крім того, вказується, що все майно і кошти партії Баас передадуть під нагляд Міністерства фінансів і Міністерства юстиції, а виручені кошти зберігатимуться у Центральному сирійському банку.
 
Нагадаємо, що наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Зазначалося, що Асад покинув Дамаск і вирушив у невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

 

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