Партія Асада віддає все майно та фінанси сирійському уряду – CNN

Колишня правляча партія Сирії Баас, якою десятиліттями керувала сім’я екс-президента Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи.

У документі ідеться. що вони передадуть усе майно, фінанси та зброю сирійським урядовим органам.

"Транспортні засоби та зброя, що перебували у володінні товаришів, повинні бути передані міністерству внутрішніх справ або найближчому поліцейському підрозділу чи відділку", – зазначається у заяві.

Крім того, вказується, що все майно і кошти партії Баас передадуть під нагляд Міністерства фінансів і Міністерства юстиції, а виручені кошти зберігатимуться у Центральному сирійському банку.

Нагадаємо, що наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Зазначалося, що Асад покинув Дамаск і вирушив у невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.