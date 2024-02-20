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Партія Орбана схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО

20 лютого 2024, 12:09
Партія Орбана схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Голосування планують провести 26 лютого.

Правляча партія Угорщини "Фідес" має намір затвердити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. 

Про це заявив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш у Facebook.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

При цьому офіційний представник уряду Золтан Ковач написав X (twitter), що "лідер парламентської групи Фідес Мате Кочіш пропонує Національним зборам Угорщини провести остаточне голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО 26 лютого, пообіцявши підтримати цю пропозицію з боку Фідес".

Нагадаємо, що Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО - ратифікація угорським парламентом.

Вступ Швеції має вирішальне значення для того, щоб альянс покращив свою здатність захищати свій східний фланг, довжина якого збільшилася вдвічі після вступу Фінляндії у квітні минулого року.

Вторгнення росії в Україну два роки тому стимулювало подання заявок двома скандинавськими країнами на вступ до НАТО.

 

ШвеціяНАТООрбанвійна в Україніросія окупанти

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