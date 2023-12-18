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ПОЛІТИКА

Партія президента Вучича перемагає на парламентських виборах у Сербії

18 грудня 2023, 09:12
Партія президента Вучича перемагає на парламентських виборах у Сербії
Фото: European Western Balkans
На другому місці – опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,6% або 65 мандатами.

Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича перемагає на виборах до парламенту країни.

Про це повідомляє РТС.

Явка на виборах становить 59,3%, уже підраховано понад 90% голосів. За оцінками соціологів CeSID та IPSOS, за SNS проголосували 46,3% виборців. Імовірно, вона отримає 128 мандатів. Другою є "Сербія проти насильства" з 23,6% — на неї очікує 65 мандатів у парламенті.

На третьому місці — коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6% або 18 мандатами. Коаліція NADA має 4,9% голосів або 13 мандатів.

Агентство Reuters пише, що CeSID та IPSOS повідомили про низку порушень, зокрема організований прихід виборців на виборчі дільниці, фотографування бюлетенів і процедурні помилки.

"Сербія проти насильства" звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до державної виборчої комісії.

Перед виборами прогнозували, що партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича. Настільки великою, що сербська влада вже пішла на "підвищення ставок", заявивши про викриття плану "західних спецслужб" посіяти хаос у країні перед виборами.

вибориСербіявучич

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