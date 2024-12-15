Партія Шольца пропише відмову від Taurus для України у передвиборчій програмі
Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца в своїй передвиборчій програмі окремо може вписати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це йдеться в проєкті програми СДПН, з якою ознайомилось агентство DPA.
В документі соціал-демократи Німеччини підтримують військову допомогу Україні "з розсудливістю і почуттям міри", однак так, щоб Німеччина і НАТО не повинні ставати стороною у війні.
Це означає і відмову в постачанні крилатих ракет Taurus, які Україна запросила ще того року.
Також агентство пише, що в передвиборчій програмі СДПН нічого не немає про нинішню дискусію щодо вступу України до НАТО, миротворчих сил у разі "припинення вогню" чи інших гарантій безпеки для України.
Партія Шольца підтримує виділення щонайменше 2% ВВП на оборону та розміщення американських ракет "Томагавк" у Німеччині і виступає за нову, але добровільну модель військової служби.
Передвиборча програма СДПН має бути затверджена на з'їзді партії вже 17 грудня.