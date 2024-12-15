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Партія Шольца пропише відмову від Taurus для України у передвиборчій програмі

15 грудня 2024, 19:18
Партія Шольца пропише відмову від Taurus для України у передвиборчій програмі
Фото: з вільного доступу
Програму соціал-демократи планують затвердити 17 грудня.

Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца в своїй передвиборчій програмі окремо може вписати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це йдеться в проєкті програми СДПН, з якою ознайомилось агентство DPA.

В документі соціал-демократи Німеччини підтримують військову допомогу Україні "з розсудливістю і почуттям міри", однак так, щоб Німеччина і НАТО не повинні ставати стороною у війні.

Це означає і відмову в постачанні крилатих ракет Taurus, які Україна запросила ще того року.

Також агентство пише, що в передвиборчій програмі СДПН нічого не немає про нинішню дискусію щодо вступу України до НАТО, миротворчих сил у разі "припинення вогню" чи інших гарантій безпеки для України.

Партія Шольца підтримує виділення щонайменше 2% ВВП на оборону та розміщення американських ракет "Томагавк" у Німеччині і виступає за нову, але добровільну модель військової служби.

Передвиборча програма СДПН має бути затверджена на з'їзді партії вже 17 грудня.

 
НімеччинаОлаф ШольцСоціал-демократична партія

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