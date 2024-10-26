Партія Туска висуватиме кандидатом на президентських виборах мера столиці Польщі

Обирали між мером Варшави і чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Партія нинішнього прем’єра Польщі "Громадянська платформа" може висунути своїм кандидатом на наступних президентських виборах популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє RMF24, посилаючись на власні джерела.

Журналісти пишуть, що рішення щодо висування кандидатури Тшасковського фактично ухвалене партійним керівництвом.

У "Громадянській платформі" вагалися між Тшасковським і чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським, але аргументи на користь Тшасковського, сукупно з даними соцопитувань, переважили.

У партії вважають, що кандидатура Сікорського має менші шанси здобути голоси більш центристського і лівого електорату. У

Крім того, чинна влада побоюється, що Сікорський, схильний до прямолінійних заяв і може якоюсь ремаркою у політичній боротьбі відвернути від себе частину виборців.

Тшасковський вже змагався на попередніх президентських виборах з чинним президентом від "ПіС" Анджеєм Дудою.