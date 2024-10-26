Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Партія Туска висуватиме кандидатом на президентських виборах мера столиці Польщі

26 жовтня 2024, 17:01
Партія Туска висуватиме кандидатом на президентських виборах мера столиці Польщі
Фото: з вільних джерел
Обирали між мером Варшави і чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Партія нинішнього прем’єра Польщі "Громадянська платформа" може висунути своїм кандидатом на наступних президентських виборах популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє RMF24, посилаючись на власні джерела.

Журналісти пишуть, що рішення щодо висування кандидатури Тшасковського фактично ухвалене партійним керівництвом.

У "Громадянській платформі" вагалися між Тшасковським і чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським, але аргументи на користь Тшасковського, сукупно з даними соцопитувань, переважили.

У партії вважають, що кандидатура Сікорського має менші шанси здобути голоси більш центристського і лівого електорату. У

Крім того, чинна влада побоюється, що Сікорський, схильний до прямолінійних заяв і може якоюсь ремаркою у політичній боротьбі відвернути від себе частину виборців.

Тшасковський вже змагався на попередніх президентських виборах з чинним президентом від "ПіС" Анджеєм Дудою.

 
вибориПольща

Останні матеріали

Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється