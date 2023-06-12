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ПОЛІТИКА

Партнери вибудовують консенсус, що росія підірвала Каховську ГЕС – Кулеба

12 червня 2023, 21:58
Партнери вибудовують консенсус, що росія підірвала Каховську ГЕС – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської гідроелектростанції, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це росії.

Країни-союзники України все ще вибудовують консенсус у тому, що саме росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, пише УП.

За словами міністра, західні партнери не мають сумнівів у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила не Україна. Водночас, росія винна в будь-якому випадку, оскільки цей теракт є результатом агресії проти нашої країни.

"Чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом - це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук росії, тут вибудовується консенсус" , - додав Кулеба.

Глава МЗС також уточнив, що західні ЗМІ припустилися помилки, коли почали "розподіляти відповідальність" за підрив Каховської ГЕС між Україною та росією. Це завдало великої шкоди правді про цей теракт.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти вирішили підірвати заміновану Каховську ГЕС. Це призвело до руйнування греблі, внаслідок чого частина населених пунктів Херсонської області опинилась під водою.

Пропаганда кремля почала цинічно звинувачувати у теракті Україну. Вони заявляли про нібито ракетний удар ЗСУ по греблі. Така версія ворога не витримала критики, оскільки різні експерти, у тому числі у інженерній справі, стверджували, що ракетна атака не може спричинити подібні руйнування.

війнаКаховська ГЕСрф тероризм

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