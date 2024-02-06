Партизани показали позицію ППО у москві

Партизани проникли на територію біля військової частини у москві.

Партизани "Атеш" розвідали територію біля військової частини у москві і змогли дізнатися про дислокацію систем протиповітряної оборони С-400 та різних станцій радіолокацій.

Про це повідомляє рух "Атеш" у Telegram-каналі.

"Об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста москва. Територія захищена високим парканом, по всьому периметру виставлена охорона. Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони рф відібрало землю у навчально-спортивній організації", - йдеться у повідомленні.

Як додали партизани, через постійну загрозу ударів по військових об'єктах москви, окупанти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.