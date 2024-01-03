Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під москвою

Українські військові отримали координати парку відновлених БМП окупаційної армії.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території росії "АТЕШ" розвідав озброєння військової частини 55443 у Ногінську, Московській області.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

"Наш агент, який нещодавно призвався до цієї частини, проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8", - йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Повідомляється, що її активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

Точні координати парку відновлених БМП було передано Збройним силам України.