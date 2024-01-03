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Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під москвою

03 січня 2024, 08:53
Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під москвою
Фото: Кіровоградська правда
Українські військові отримали координати парку відновлених БМП окупаційної армії.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території росії "АТЕШ" розвідав озброєння військової частини 55443 у Ногінську, Московській області.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

"Наш агент, який нещодавно призвався до цієї частини, проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8", - йдеться у повідомленні. 

Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині. Повідомляється, що її активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок. 

Точні координати парку відновлених БМП було передано Збройним силам України.

війна в Україніросія окупантивійськова частина

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