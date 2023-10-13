Партизани відрізали російську армію від постачання на Запорізькому напрямку

О 07:30 ранку було підірвано залізничну колію та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.

Сьогодні, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі підрозділ Руху опору ССО підірвав потяг загарбників, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Про це передає пресслужба Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

"ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався о 07:30 ранку. Українські диверсанти підірвали залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.

Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.

У Центрі національного спротиву додали, що партизани підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку віз пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

За інформацією Центру, станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан.

"Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", –йдеться в повідомленні.

Також Центр національного спротиву нагадав, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.