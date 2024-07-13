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Партизани виявили базування розвідників рф у Севастополі

13 липня 2024, 18:56
Партизани виявили базування розвідників рф у Севастополі
Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
"АТЕШ" стало відомо місце розташування російських розвідників у Криму.
У Севастополі партизани руху "АТЕШ" вистежили місце розташування одного з підрозділів Головного розвідувального управління росії (ГРУ).  
 
Про це АТЕШ" повідомило у Telegram-каналі.
 
"Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження", - йдеться у повідомленні.
 
Координати: 44.567545, 33.403625.
 
Саме тут під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ. Попри те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, партизани вирахували кожний. 
 
"Нам вдалося зафіксувати більшу частину з них, дізнатися їхні дані, місця проживання та маршрути переміщень. Частину наявної інформації було передано Силам Оборони України. Інша частина – залишилася нам. Тому є дві рекомендації для тих, хто проходить службу тут: 1) оглядатися та готуватися до сюрпризів; 2) зв'язатися з нами та розпочати співпрацю", - додали в "АТЕШ".

 

СШАКримвійна в Україніросія окупанти

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