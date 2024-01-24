Партизани зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля росіян

До окупованого Севастополя прибув великий десантний корабель росіян.

Українські партизани фіксують прибуття великого десантного корабля до окупованого Севастополя.

Про це повідомляє рух "Атеш".

"Наші агенти, через багато часу розвідки й очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь", - повідомили партизани.

Після прибуття до гавані корабель розгортали і накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром він виконуватиме бойове чергування, кажуть агенти "АТЕШ". Усю оперативну інформацію вже передано Силам оборони України.

Слід додати, що українські захисники вже мали досвід зі знищенням цього типажу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46) 26 грудня 2023 року.