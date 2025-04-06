Партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро

Завдяки удару по ворожій інфраструктурі порушено логістику до військових заводів.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово в росії. Завдяки диверсії призупинено постачання боєприпасів до військових заводів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Кримські партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Цей логістичний шлях сполучається з Кемеровським механічним заводом, який виробляє боєприпаси дрібного і середнього калібру.

"Внаслідок наших дій було порушено логістику та затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій рф буде тільки збільшуватися", — наголошують в "АТЕШ".