Партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро
06 квітня 2025, 10:17
Фото: АТЕШ
Завдяки удару по ворожій інфраструктурі порушено логістику до військових заводів.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово в росії. Завдяки диверсії призупинено постачання боєприпасів до військових заводів.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
Кримські партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Цей логістичний шлях сполучається з Кемеровським механічним заводом, який виробляє боєприпаси дрібного і середнього калібру.
"Внаслідок наших дій було порушено логістику та затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій рф буде тільки збільшуватися", — наголошують в "АТЕШ".