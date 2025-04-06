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Партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро

06 квітня 2025, 10:17
Партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро
Фото: АТЕШ
Завдяки удару по ворожій інфраструктурі порушено логістику до військових заводів.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово в росії. Завдяки диверсії призупинено постачання боєприпасів до військових заводів. 
 
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ". 
 
Кримські партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Цей логістичний шлях сполучається з Кемеровським механічним заводом, який виробляє  боєприпаси дрібного і середнього калібру.
 
наслідок наших дій було порушено логістику та затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій рф буде тільки збільшуватися", — наголошують в "АТЕШ".
росія окупантивійна в Україніпартизани

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