Партизани зупинили рух вагонів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом

Агентам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. В результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.

Очікувано, що журналістів на місце інциденту не допустили. Втім інформація потрапила до місцевих телеграм-каналів. Цікаво, зауважують агенти, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дозволили ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт.

"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", – акцентували партизани.

Раніше партизани виявили в Ленінградській області рф склади ракет Х-22. Ці ракети доправляються на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників Ту-22М3, якими ворог атакує на територію України.