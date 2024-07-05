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Партизани зупинили рух вагонів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом

05 липня 2024, 11:34
Партизани зупинили рух вагонів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом
Фото: odz.gov.ua
Ремонтні роботи на місці вибуху почалися лише після отримання команди від ФСБ.
Агентам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. В результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.
 
Про це пише "АТЕШ".
 
Очікувано, що журналістів на місце інциденту не допустили. Втім інформація потрапила до місцевих телеграм-каналів. Цікаво, зауважують агенти, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дозволили ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт.
 
"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", – акцентували партизани.
 
Раніше партизани виявили в Ленінградській області рф склади ракет Х-22. Ці ракети доправляються на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників Ту-22М3, якими ворог атакує на територію України. 

 

війна в Україніросія окупантибоєприпаси

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