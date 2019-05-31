ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Верховної Ради, депутат від "Народного фронту" заявив про свою участь у позачергових парламентських виборах з "командою однодумців".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій іде на парламентські вибори з "командою однодумців"
Парубій не назвав партію
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
Парубій не назвав партію, яку він вважає своїми однодумцями. Утім під час оголошення вказував на присутніх у залі, повідомляє "Громадське".
У 2014 році Парубія обрали за багатомандатним округом від "Народного фронту". З 561 засідання Ради він пропустив лише 6.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що запропонований командою Володимира Зеленського референдум про мирні домовленості з Росією - це шлях до капітуляції.
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31 05 2019 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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