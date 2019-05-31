Парубій іде на парламентські вибори з "командою однодумців"

Спікер Верховної Ради, депутат від "Народного фронту" заявив про свою участь у позачергових парламентських виборах з "командою однодумців".

Парубій не назвав партію, яку він вважає своїми однодумцями. Утім під час оголошення вказував на присутніх у залі, повідомляє "Громадське".

У 2014 році Парубія обрали за багатомандатним округом від "Народного фронту". З 561 засідання Ради він пропустив лише 6.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що запропонований командою Володимира Зеленського референдум про мирні домовленості з Росією - це шлях до капітуляції.