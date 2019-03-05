Парубій підписав зміни до "протимінного" закону
"Сьогодні підписав Закон "Про внесення змін до Закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності". Цей Закон допоможе нам за сприяння наших союзників з країн НАТО ефективніше вести розміновування у зоні ООС", - написав Парубій у Twitter, інформує "Укрінформ".
Закон удосконалює положення Закону "Про протимінну діяльність в Україні", які регулюють питання фінансування заходів протимінної діяльності, шляхом запровадження норм, які дозволяють операторам протимінної діяльності здійснювати залучення фінансових ресурсів безпосередньо від донорів.
За таких умов, фінансові ресурси не підлягатимуть зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету, як це передбачено чинною на момент розробки законопроекту редакцією частини 2 статті 8 Закону України "Про протимінну діяльність в Україні". Водночас використання таких фінансових ресурсів операторами протимінної діяльності підлягатиме контролю з боку уповноваженого оперативного органу протимінних операцій (у Законі України "Про протимінну діяльність" носить назву – центр протимінних операцій), який здійснюватиметься шляхом погодження напрямів використання залучених від донорів коштів.
Ухвалення закону створює умови для прискорення початку процесу розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій в умовах обмеженості бюджетного фінансування в Україні.
Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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