ПАРЄ до літа може відновити членство Росії, - депутат

"Давайте скажемо відкрито, що три питання насправді є прикриттям для головного - реформа санкційного механізму, який використовується стосовно Росії"

Народний депутат Борислав Береза, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза заявив, що в ПАРЄ планують змінити режим санкцій проти РФ, аби повернути делегацію країни.

За його словами, 28 лютого в ПАРЄ на президентському комітеті планують обговорити чотири теми для спільної роботи:

поглиблення діалогу між ПАРЄ і Комітетом міністрів РЄ (КМРЄ);

Реформа моніторингової системи РЄ;

Спільні дії КМРЄ і ПАРЄ в разі порушення державою-членом зобов'язань;

Фінансова криза.

"Давайте скажемо відкрито, що три питання насправді є прикриттям для головного — реформа санкційного механізму, який використовується стосовно Росії. І лобісти цих вивертів очікують, що ПАРЄ підтримає і легітимізує цей процес", - написав Береза.

Він додав, що за цим планом розраховують на те, що в березні регламентний комітет прийме рішення і повернеться до доповіді бельгійського політика Петри Де Суттер, темою якої є "послаблення санкцій проти РФ".

"Вже на квітневу сесію відомий своїми проросійськими поглядами член Асамблеї Тіні Кокс внесе свою доповідь "Про майбутнє Європи", де буде пропозиція застосувати спрощену процедуру внесення змін до статуту РЄ, щоб дозволити подавати повноваження в ПАРЄ не тільки в січні, але і протягом усього року. Наприклад, в червні", - зазначив депутат.

Береза прогнозує, що вже в травні Комітет Міністрів Ради Європи збереться на рівні міністрів і підтримає цю ідею, прийнявши рішення.

"Відразу після цього планують збирати екстраординарну сесію ПАРЄ і прийняти таке ж, але своє рішення. І відразу після цього Росія, за підтримки Ягланда (генсек Ради Європи, ред.), в червні подає повноваження і голосують за Генсека. В результаті, згідно з цим підступним планом, Росія не виконавши жодної резолюції ПАРЄ, продовжуючи вбивати українців на Донбасі, продовжуючи утримувати українських військовополонених моряків захоплених в Азові і наших громадян захоплених на окупованому Донбасі, продовжуючи анексію Криму і окупацію Донбасу отримає можливість повернутися в ПАРЄ", - пояснив свою думку Береза.

Нагадаємо, що Паск'є стала 32-м президентом ПАРЄ і другим представником Швейцарії на цій посаді з 1949 року.