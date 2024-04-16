ПАРЄ голосуватиме за доповідь про членство Косова в Раді Європи

Перед цим наприкінці березня політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства в організації.

У вівторок 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за доповідь з рекомендацією прийняти Косово до складу організації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На засіданні ПАРЄ заслухають та голосуванням висловлять підтримку звіту, в якому Косово рекомендують прийняти до складу Ради Європи – проти чого, як відомо, категорично виступає Сербія.

Перед цим наприкінці березня політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства в організації.

Для позитивної оцінки необхідні дві третини голосів, а в залі має бути щонайменш третина від загальної кількості членів делегацій. Якщо такого результату буде досягнено, це відкриває шлях до фінального рішення про прийняття Косова на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Ради Європи 16 травня.

У понеділок, останній день перед голосуванням, делегації Сербії та Косова докладали останніх зусиль для того, щоб схилити парламентарів на свій бік.

Кілька депутатів-членів делегацій у ПАРЄ на умовах анонімності коментували "Радіо Свобода", що пропозиція прийняти Косово до складу організації скоріш за все набере достатньо голосів.

На цей час 12 із 46 країн-учасниць Ради Європи не визнають Косово окремою державою.