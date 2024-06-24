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ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру

24 червня 2024, 19:09
ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру
Фото: assembly.coe.int
Швейцарська делегація за кілька днів подасть заявку на резолюцію щодо Саміту миру.

Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Глобального саміту миру.

Про це повідомила "Укрінформу" представниця української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"За кілька днів буде подана заявка на резолюцію, яку ініціювала якраз швейцарська делегація. Вона буде стосуватися якраз підсумків Саміту миру, а також міститиме заклик до всіх країн активно працювати далі за всіма ухваленими на зустрічі пунктами", – повідомила народна депутатка.
 
За словами Кравчук, резолюцію планується ухвалити досить швидко, оскільки Україна збирається не затягувати із проведенням другого Саміту миру.
 
"Основне в документі – надати підтримку українським планам та самому формату. Йдеться про те, що країни, які вірять в права людини, в статут ООН, вірять в міжнародне право, збираються разом, працюють і потім кажуть агресору своє слово. Яке звучатиме різними мовами, всіма мовами Ради Європи", – пояснила Кравчук.
 
Серед 46 країн-членів Ради Європи лише кілька країн не доєднались до рішення Саміту, яке підтримали навіть такі держави з особливою позицією як Угорщина та Сербія. Серед тих, хто не підписав – Вірменія. Водночас серед підписантів, окремо фігурує Рада Європи, а також Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.
 

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт були запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки росії.

Швейцаріявійна в Українісаміт мируросія окупанти

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