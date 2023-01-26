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ПОЛІТИКА

ПАРЄ майже визнала геноцид в Україні

26 січня 2023, 14:13
ПАРЄ майже визнала геноцид в Україні
Фото: Ірина Геращенко / facebook.com
26 січня було прийнято відповідну резолюцію

Парламентська асамблея Ради Європи в резолюції "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії російської федерації проти України" визнала, що російська офіційна риторика щодо виправдання агресії проти України має ознаки публічного підбурювання до геноциду. Про це повідомляє "Укрінформ"

"Асамблея відзначає, що з'являється все більше доказів того, що російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії проти України, так званого процесу "деукраїнізації", має ознаки публічного підбурювання до геноциду або розкриває геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину", - йдеться у резолюції.

Крім того, ПАРЄ ухвалила рішення, яким затвердила вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Нагадаємо, 24 січня ПАРЄ схвалила звіт і резолюцію із назвою "Сексуальне насильство у часи конфліктів", присвячену, серед іншого, питанню російської агресії проти України.

 
ПАРЄгеноцидросія окупанти

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