ПАРЄ підтримала резолюцію щодо санкцій проти Грузії

Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії.

Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.

Підтримали резолюцію 114 депутатів, 13 висловилися проти, а сім - утрималися.

"З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством… можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів, якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням", – йдеться у тексті резолюції.

Ще одне рішення ПАРЄ - повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію. Делегації обмежили права, до перегляду цього питання повернуться у квітні. Повноваження продовжать лише за умови виконання політичних вимог ПАРЄ.