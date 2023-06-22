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ПАРЄ підтримала вступ України до НАТО і Формулу миру

22 червня 2023, 19:46
ПАРЄ підтримала вступ України до НАТО і Формулу миру
Фото: Zaxid.net
Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії росії проти України.

У ній вона підтримала вступ України до Північноатлатичного альянсу та українську Формулу миру.

Про це розказала членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.

"Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує Формулу миру Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією росії", – йдеться в дописі.

ПАРЄ в документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу".

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф і посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.

Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах рф і причетні до обходу санкцій.

ПАРЄНАТОУкраїна

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