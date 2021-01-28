ПАРЄ підтвердила повноваження Росії попри оскарження України

У чорновому варіанті резолюції йшлося про стурбованість Асамблеї через "негативні тенденції у демократії в Росії"

Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтвердила повноваження Російської Федерації попри оскарження від української делегації.

За підтвердження повноважень Росії проголосували 109 делегатів, 36 - були проти та 24 - утрималися. У ПАРЄ обіцяють згодом опублікувати повний текст резолюції, повідомляє "Громадське".

У чорновому варіанті резолюції йшлося про стурбованість Асамблеї через "негативні тенденції у демократії в Росії", зокрема згадуються торішні поправки до Конституції, які дозволяють РФ ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини.

Також у резолюції засуджували затримання російського опозиціонера Олексія Навального та мітингарів, які вийшли на акції в його підтримку. ПАРЄ закликає Росію звільнити затриманих.

У поправках до резолюції українська делегація вимагає від Росії поновити розслідування вбивства іншого опозиціонера Бориса Нємцова. Також у поправках до резолюції вимагали не підтверджувати повноваження РФ, але цю поправку не підтримали.

Зазначимо, що Україна ініціювала офіційне оскарження повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня - під час відкриття зимової сесії.

Для оскарження повноважень щодо істотних підстав у залі пленарних засідань повинні встати не менш як 30 парламентаріїв з не менш ніж п'яти національних делегацій. Україну підтримали 38 членів Асамблеї із 5 делегацій.

До моменту ухвалення резолюції російська делегація мала право брати участь у засіданнях, виступати і голосувати. Проте за проєкт резолюції щодо себе вона не голосує.

У квітні 2014 року ПАРЄ накладала на Росію санкції через анексію Криму та війна на Донбасі, тоді російська делегація втратила право голосу й припинила участь у роботі Асамблеї. У 2019 році повноваження російської делегації підтвердили, тоді Україна відмовилася від участі в Асамблеї.

З 2020 року українська делегація знов почала брати участь у засіданнях ПАРЄ, і торік у січні теж оскаржувала повноваження Росії.

Нагадаємо, що Україна ініціювала офіційне оскарження повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи - відбулося це під час відкриття зимової сесії.