Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ПАРЄ схвалила резолюцію, яка визнає іноземне втручання росії прямою загрозою демократії

08 квітня 2025, 20:35
ПАРЄ схвалила резолюцію, яка визнає іноземне втручання росії прямою загрозою демократії
Фото: Zaxid.net
Резолюцію підтримав 141 делегат.
Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Іноземне втручання: загроза демократичній безпеці в Європі".
 
Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
 
ПАРЄ окремо підкреслила ескалацію ворожого втручання з боку рф після початку повномасштабної агресії проти України.
 
За словами Крачук, резолюція також рішуче засуджує: 
  • кампанії дезінформації та маніпуляції в медіа;
  • втручання у вибори в Молдові (жовтень 2024) та Румунії (листопад 2024), зокрема через штучний інтелект і цифрові технології;
  • спроби прихованого фінансування політичних партій і політиків у демократичних державах.
 
Крім того, ПАРЄ закликає держави-члени Ради Європи: 
 
  • чітко визначити іноземне втручання як злочин у законодавстві;
  • запровадити медіа- та цифрову грамотність з раннього віку;
  • підтримувати незалежні медіа, розвивати фактчекінг та превентивні інформаційні інструменти;
  • налагоджувати сталі партнерства з громадянським суспільством;
  • забезпечити захист журналістів, розвиток медіаплюралізму та незалежності ЗМІ.
 
"На міжнародному рівні Асамблея закликає підтримати санкції проти осіб, організацій та держав, які здійснюють втручання у вибори, поширюють дезінформацію, ведуть кібероперації чи фінансують підривну діяльність. Важливі правки, запропоновані українською делегацією, були враховані в тексті резолюції", - зауважила народна депутатка.
 
ПАРЄ, вказала, що ще однією формою іноземного впливу є російські олігархи, які живуть в Європі і використовують свої статки, щоб впливати на країни-члени РЄ. 
 
"Асамблея визнає, що рф використовує всі доступні засоби впливу на політику європейських країн, зокрема, нові технології, методи обману та представників так званих "антивоєнних рухів". Підтримка таких "антивоєнних рухів" має надаватися лише у виняткових випадках – тим, хто має достовірні докази переслідувань з боку російської влади за свої антивоєнні переконання", - підкреслила Кравчук.

 

ПАРЄвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
LifeStyle
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
07 квітня 2025, 12:50
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О'Брайен
Політика
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 12:23
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем'єр Британії Кір Стармер
Політика
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем'єр Британії Кір Стармер
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 07:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється