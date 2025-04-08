ПАРЄ схвалила резолюцію, яка визнає іноземне втручання росії прямою загрозою демократії

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Іноземне втручання: загроза демократичній безпеці в Європі".

ПАРЄ окремо підкреслила ескалацію ворожого втручання з боку рф після початку повномасштабної агресії проти України.

За словами Крачук, резолюція також рішуче засуджує:

кампанії дезінформації та маніпуляції в медіа;

втручання у вибори в Молдові (жовтень 2024) та Румунії (листопад 2024), зокрема через штучний інтелект і цифрові технології;

спроби прихованого фінансування політичних партій і політиків у демократичних державах.

Крім того, ПАРЄ закликає держави-члени Ради Європи:

чітко визначити іноземне втручання як злочин у законодавстві;

запровадити медіа- та цифрову грамотність з раннього віку;

підтримувати незалежні медіа, розвивати фактчекінг та превентивні інформаційні інструменти;

налагоджувати сталі партнерства з громадянським суспільством;

забезпечити захист журналістів, розвиток медіаплюралізму та незалежності ЗМІ.

"На міжнародному рівні Асамблея закликає підтримати санкції проти осіб, організацій та держав, які здійснюють втручання у вибори, поширюють дезінформацію, ведуть кібероперації чи фінансують підривну діяльність. Важливі правки, запропоновані українською делегацією, були враховані в тексті резолюції", - зауважила народна депутатка.

ПАРЄ, вказала, що ще однією формою іноземного впливу є російські олігархи, які живуть в Європі і використовують свої статки, щоб впливати на країни-члени РЄ.

"Асамблея визнає, що рф використовує всі доступні засоби впливу на політику європейських країн, зокрема, нові технології, методи обману та представників так званих "антивоєнних рухів". Підтримка таких "антивоєнних рухів" має надаватися лише у виняткових випадках – тим, хто має достовірні докази переслідувань з боку російської влади за свої антивоєнні переконання", - підкреслила Кравчук.