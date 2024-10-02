ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених

Парламентська асамблея Ради Європи 74 голосами за ухвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України" і працюватиме над звільненням українських полонених.

"ПАРЄ працюватиме над звільненням українських військовополонених та цивільних заручників, яких утримує росія, до моменту повернення останньої особи", — зазначила у повідомленні Євгенія Кравчук.

Парламентська асамблея Ради Європи наголосила на незмінній підтримці України у забезпеченні перемоги над росією та засудила утримання у російському полоні українських воїнів, а також іноземців, які воюють за Україну.

"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого, що також відповідає Формулі миру Президента України, зокрема її 4 пункту щодо звільнення всіх військовополонених і депортованих", — наголосила вона.

Загалом в резолюції вказано, що 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб були зареєстровані як зниклі безвісти або взяті в полон, з яких 50 916 зареєстровані як зниклі на основі перевірених даних. Проте ці числа можуть бути більшими.

ПАРЄ рішуче засуджує той факт, що росія не забезпечує повний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, що суперечить вимогам Женевських конвенцій.

Також у резолюції згадується масове вбивство та каліцтво українських в'язнів у колишній виправній колонії в Оленівці на Донеччині 28-29 липня 2022 року. "До сьогодні це звірство залишається безкарним, а поранені захисники досі утримуються в полоні".

"Ця важлива резолюція підсилює голоси українських військовополонених та цивільних осіб, утримуваних російською федерацією та на тимчасово окупованих територіях України. Вона підкреслює глибоке занепокоєння міжнародної спільноти щодо їхньої долі та закликає до їх негайного звільнення", — зазначили в МЗС України.

Ключові моменти резолюції:

Негайне звільнення та гуманне поводження: ПАРЄ наголошує на нагальній необхідності для російської федерації дотримуватися міжнародного гуманітарного права та стандартів прав людини. Це включає забезпечення належного поводження з військовополоненими та цивільними полоненими, їх швидке звільнення та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти них.

Доступ для міжнародних організацій: Резолюція закликає надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та відповідним механізмам ООН негайний та безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних осіб.

Засудження тортур та жорстокого поводження: ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння щодо доказів систематичних тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами з боку російської влади, що може становити воєнні злочини та злочини проти людяності.

Відповідальність та справедливість: Резолюція підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного та правозахисного права. Вона закликає всі держави-члени Ради Європи застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування передбачуваних злочинів.

Підтримка реабілітації: ПАРЄ наголошує на важливості відповідних програм реабілітації для звільнених полонених та ув'язнених, закликаючи до міжнародної співпраці з метою надання необхідних фінансових та експертних ресурсів.

Міжнародна солідарність: Резолюція закликає міжнародну спільноту посилити тиск на російську федерацію з метою забезпечення звільнення всіх українських військовополонених та цивільних полонених та підтримати Україну в її зусиллях щодо забезпечення справедливості та захисту прав людини.

"Україна висловлює глибоку вдячність членам ПАРЄ за їхню непохитну підтримку та солідарність. Ця резолюція є важливим кроком до відновлення справедливості, забезпечення відповідальності та привернення уваги до гуманітарних проблем, що виникли внаслідок триваючої агресії", — наголосили в МЗС.