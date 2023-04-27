ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей на територію рф і закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

ПАРЄ підтримала резолюцію, яка стосується примусової депортації українських громадян в росію.

Про це повідомляє Укрінформ.

Парламентська асамблея Ради Європи також закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Член делегації Верховної Ради в ПАРЄ та народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ПАРЄ вітає рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента росії путіна, а також так званого дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової.

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах", – зазначив Гончаренко.