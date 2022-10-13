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ПАРЄ визнала російський режим терористичним
Фото: Укрінформ
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.
Про це повідомив в Telegram нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.
За його словами, резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один.
Найважливіші моменти документа:
- В резолюції зазначається, що російський режим - є терористичним.
- Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Йдеться про системи ППО для захисту цивільного населення.
- Перебування росії у Радбезі ООН - не є легальним, немає юридичних підстав, чому рф там є в організації.
- Якнайшвидше створення міжнародного трибуналу.
"Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб росію визнали країною-спонсором тероризму. Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції росії", - зазначив Гончаренко.
Нагадаємо:
28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму через події в Україні, Чечні, Грузії та Сирії, які призвели "до загибелі незліченної кількості людей.
14 вересня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що адміністрація президента Байдена веде обговорення з Конгресом США запровадження проти росії нових санкцій, які були б аналогічні оголошенню РФ країною-спонсором тероризму.
15 вересня американські сенатори демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем представили законопроєкт про визнання росії країною-спонсором тероризму. Документ містить положення, що дозволить президентові США відмовитися від визнання країни спонсором тероризму з міркувань національної безпеки після того, як він засвідчить Конгресу, що росія більше не підтримує акти міжнародного тероризму.
11 серпня Сейм Латвії визнав росію державою - спонсором тероризму.
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13 10 2022 16:14 МЕДІА
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