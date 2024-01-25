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ПАРЄ закликала визнати геноцидом депортацію українських дітей росією

25 січня 2024, 19:51
ПАРЄ закликала визнати геноцидом депортацію українських дітей росією
Фото: Zaxid.net
За відповідну резолюцію "Становище дітей в Україні" проголосували на ранковому пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі 85 парламентаріїв.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Про це повідомила народна депутатка, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Як порівняти з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила торік у квітні, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.

"Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить військові злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", — зазначила Євгенія Кравчук.

Окрема увага приділяється підтримці внутрішньо переміщених осіб: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей;

Резолюція підтримала й ініціативу Bring Kids Back UA та створення міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інше.

Асамблея закликала:

  • ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду;
  • інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами рф, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;
  • запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти рф та білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;
    оцінити участь представників ЗМІ у пропагандистських кампаніях, організованих рф та рб щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

 

геноцидвійна в Україніросія окупантидепортація дітей

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