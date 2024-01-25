ПАРЄ закликала визнати геноцидом депортацію українських дітей росією
Про це повідомила народна депутатка, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Як порівняти з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила торік у квітні, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.
"Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить військові злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", — зазначила Євгенія Кравчук.
Окрема увага приділяється підтримці внутрішньо переміщених осіб: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей;
Резолюція підтримала й ініціативу Bring Kids Back UA та створення міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інше.
Асамблея закликала:
- ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду;
- інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами рф, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;
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запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти рф та білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;
оцінити участь представників ЗМІ у пропагандистських кампаніях, організованих рф та рб щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.