ПАРЄ закликала визнати геноцидом депортацію українських дітей росією

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Про це повідомила народна депутатка, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Як порівняти з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила торік у квітні, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.

"Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить військові злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", — зазначила Євгенія Кравчук.

Окрема увага приділяється підтримці внутрішньо переміщених осіб: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей;

Резолюція підтримала й ініціативу Bring Kids Back UA та створення міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інше.

Асамблея закликала: