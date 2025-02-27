Париж домовляється з Києвом про постачання мінеральної сировини

Мова не йде про відплати або відшкодування за надану допомогу.

Франція паралельно веде переговори з Україною про можливі поставки мінеральної сировини для своєї оборонної промисловості.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, пише новинна агенція Franceinfo.

"Ви повинні знати, що я разом з моїм колегою, міністром оборони України, обговорюємо це питання для наших власних потреб. Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових сировинних матеріалів для систем озброєнь не лише наступного року, але й на наступні 30-40 років, і нам потрібно їх диверсифікувати", - розповів Лекорню.

Він додав, що Франція в жодному разі не розглядає це як форму відплати чи відшкодування за надану допомогу, на відміну від США.

За словами Лекорню, про переговори щодо рідкісноземельної сировини його попросив президент Макрон, тож вони тривають з жовтня минулого року.

"Не на європейському рівні. На французькому рівні", - сказав французький політик.

Нагадаємо, що вчора з'явився текст угоди між Україною та США.