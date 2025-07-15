Париж готується до загрози "великої війни у серці Європи"

На сьогодні результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутнього Європи.

Уряд видав стратегічний національний огляд Франції до 2030 року, де йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику "великої війни у серці Європи" на тлі того, що США більше не будуть активно залучені у безпеку Європи.

Текст стратегічного огляду опублікували на офіційному урядовому порталі.

Важливими цілями для Франції до 2030 року є "мати матеріальне і моральне озброєння" країни, аби бути готовими до потенційної "великої війни у серці Європи" та протидії дестабілізаційним діям на території країни та їхнім наслідкам.

В огляді наголошується на потребі збільшення фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни високої інтенсивності.

Також у тексті констатується, що ризик участі французьких військових у високоінтенсивній війні "у сусідстві з Європою" та загроза гібридних дестабілізаційних дій проти Франції досягли небаченого рівня з часів завершення Холодної війни.

"кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", – йдеться в огляді.

"Гіпотеза нової російської агресії проти Європи у межах 3-5 років від цього часу є центральним елементом в інтересах оборони і безпеки європейського континенту. Нічого не вказує на те, що російський президент відмовиться від своєї агресивної політики та ідеологічної ворожості в ім’я своєї візії "вічної росії" і боротьби проти нібито гегемонії "загниваючого Заходу", ні від своїх претензій на території, де є роcіяни чи російськомовні", – додають аналітики.

Можливими сценаріями вони вважають нові хвилі наступу на Україну, агресію проти Молдови, на Балканах, а також проти країн-членів НАТО з метою випробувати Альянс.

"Максимальним ризиком було б, якщо така агресія поєднається з масштабною операцією на іншому театрі, десь -інде у світі, що призведе до відволікання американських сил", – йдеться в тексті.

Експерти наголошують, що на сьогодні результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутнього Європи і від цього фактично залежить європейська безпека.

"Отже, продовження підтримки України, зокрема військової, потребує амбітної європейської участі. Збереження європейських інтересів також залежатиме від модальностей тривалого й справедливого миру для України", – наголошується в документі й підкреслюється, що зближення між КНДР і росією та Іраном і росією безпосередньо впливає на безпеку Франції та Європи, але й також на баланс сил на Близькому Сході та в Азії.