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Париж передасть Києву чергову партію ракет SCALP

10 листопада 2024, 15:15
Париж передасть Києву чергову партію ракет SCALP
Фото: з вільного доступу
Дальність польоту цих ракет майже 600 км.

Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Міноборони вже готує відправку, розказав міністр оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати", - сказав Лекорню.

Міністр додав, що партнери повинні підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

Міністр наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тисяч українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.

Глава Міноборони прогнозує, що зимою удари Росії вглиб території України можуть посилитися. За його словами, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral і ракет SCALP.

"Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському", - оголосиа міністр.

SCALP - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які летять від 290 до 560 км.

 
Франціявійна в Україніпідтримка УкраїниSCALP

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