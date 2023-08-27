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CУСПІЛЬСТВО

Париж першим в ЄС заборонить прокат електросамокатів

27 серпня 2023, 18:49
Париж першим в ЄС заборонить прокат електросамокатів
Фото: з вільного доступу
Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання використання електросамокатів.

Компанії, які займаються прокатом електросамокатів у Парижі, прибирають свою техніку з вулиць.

Про це повідомляє RTBF.

За даними видання, мерія міста не має наміру поновлювати контракти з трьома приватними операторами, які розгорнули парк цих транспортних засобів у Парижі. Тим сами французька столиця стане першою в ЄС, яка заборонила послугу з надання електросамокатів населенню.

Постачальники цієї послуги мають прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна користуватися до кінця серпня.

Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тис. парижан. За заборону висловилися 89% тих, хто брав участь у референдумі 2 квітня.

Причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані абияк по всьому місту самокати, але особливо занепокоєння про безпеку їхніх користувачів.

RTBF відзначає критику цього референдуму відповідними компаніями, які насамперед вказують на низьку явку - 7,46%. "Явка могла б бути більш активною і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація", - написали три приватні компанії-оператори у спільному комюніке.

У 2022 році в Парижі було зафіксовано близько 400 тис. поїздок на електросамокатах.

У 2019 році у Парижі запровадили нові правила, які вимагали носити одяг підвищеної видимості під час поїздок на самокатах і не рухатися проти потоку транспорту. Порушники мали сплатити штраф у розмірі €135. За перевищення швидкості штрафували на суму до €1 500.

референдумПарижЗАБОРОНАЕлектросамокат

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