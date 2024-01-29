Париж заблокували французькі фермери

Аграрії паралізували роботу восьми основних автомагістралей.

Французькі фермери заблокували Париж, перекривши на невизначений період вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.

Про це повідомляє The Guaardian.

Протестувальники відкинули поступки, зроблені прем'єр-міністром Габріелем Атталем на вихідних, і пообіцяли "оточити" столицю до полудня 29 січня.

Коли стало зрозуміло, що фермери планують оточити столицю, президент Франції Еммануель Макрон провів кризову нараду з ключовими міністрами уряду щодо так званої "операції "Облога Парижа". Щотижнева зустріч міністрів, яку зазвичай проводять у вівторок, перенесли на добу раніш після того, як Макрон вилетів до Швеції з візитом.

Очікувалося, що у блокадах буде використано до 1500 тракторів. За даними жандармерії, 29 січня загалом було заблоковано 16 автомагістралей у 30 муніципалітетах.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен заявив, що мобілізували 15 000 поліцейських і жандармів, щоб не допустити в'їзду тракторів до Парижа та інших міст, де відбувалися протести, а також зберегти доступ до аеропортів. Він попередив фермерів, що блокування компанії Rungis, яка постачає 60% свіжих продуктів Парижа приблизно 12 мільйонам людей, буде перетином червоної лінії.

Влада радила водіям скасувати або відкласти всі несуттєві поїздки дорогами.

Нині запланована зустріч глави французького уряду і протесувальників.