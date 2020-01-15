Паризькі музеї виклали у відкритий доступ понад 100 тисяч творів мистецтва

Зазначається, що користувачі зможуть завантажити зображення високої якості без будь-яких технічних, юридичних чи фінансових обмежень, для комерційних цілей чи ні

Об'єднання "Музеї Парижа" виклало у відкритий доступ понад 100 тисяч цифрових репродукцій творів мистецтва з 14 музеїв французької столиці.

Про це передає пресслужба об'єднання "Музеї Парижа", повідомляє "Громадське".

В об'єднанні пояснили, що за допомогою відкритого архіву Open Content хочуть популяризувати художні колекції міських музеїв Парижа у Франції та за кордоном. Там можна знайти твори Рембрандта, Гюстава Курбе, Ежена Делакруа, Клода Моне та інших митців.

Зазначається, що користувачі зможуть завантажити зображення високої якості без будь-яких технічних, юридичних чи фінансових обмежень, для комерційних цілей чи ні.

Фото: Twitter Paris Musées

Під час завантаження обраного зображення користувачі також отримають інформацію про картину, у якому вона музеї та пояснення, як її правильно підписувати, якщо людина вирішить десь її використати.

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