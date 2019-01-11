НОВИНИЗагалом у січні-жовтні цього року пасажиропотік зріс на 39,3% у порівнянні з аналогічним показником 2018 року (1 343,2 тисяч пасажирів) та досяг позначки в 1 871,6 тисяч пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажиропотік аеропорту "Львів" у жовтні виріс майже на 45%
Зазначається, що кількість здійснених рейсів - 1 682, це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 355)
Фото: lviv.tv
У жовтні 2019 року в аеропорту "Львів імені Данила Галицького" авіаперевезеннями скористались 200,3 тисячі пасажирів - це на 4,6% більше, ніж у жовтні минулого року (138,5 тисяч пасажирів), повідомляє "Економічна Правда".
Зазначається, що кількість здійснених рейсів - 1 682, це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 355).
Загалом у січні-жовтні цього року пасажиропотік зріс на 39,3% у порівнянні з аналогічним показником 2018 року (1 343,2 тисяч пасажирів) та досяг позначки в 1 871,6 тисяч пасажирів.
Кількість рейсів зросла на 24,9% - з 12 913 до 16 127.
Нагадаємо, що аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік майже на 50%
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