CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа січень-серпень 2021 року пасажиропотік через аеропорти України порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 65,7%, до 9,77 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажиропотік українських аеропортів зріс на 65,7%
Упродовж січня-серпня 2021 року українські авіакомпанії виконали 47,8 тис. комерційних рейсів (на 68,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року)
Фото: hyser.com.ua
Про це повідомляється на сайті Державної авіаційної служби.
Зазначається, що у міжнародному сполученні пасажиропотік українських аеропортів за вісім місяців 2021 року зріс на 69,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року і становив 8,83 млн осіб.
Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній у січні-серпні 2021 року зросли на 96,1% та становили 6,09 тис осіб, у тому числі в міжнародному напрямку вони зросли на 102,9%, до 5,63 тис. осіб.
Упродовж січня-серпня 2021 року українські авіакомпанії виконали 47,8 тис. комерційних рейсів (на 68,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року), у тому числі міжнародних – 38,8 тис. (на 70,9% більше).
Як повідомлялося, у березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. Із 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і з 15 червня – міжнародне.
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23 09 2021 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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