Пасажирський азербайджанський літак збили за наказом Міноборони рф – ЗМІ

Катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року, загинули 38 осіб.

Азербайджанське видання повідомило про отримання анонімного листа від особи, яка представилася як "капітан ППО росії". У ньому йдеться, що пасажирський літак авіакомпанії AZAL було збито 25 грудня 2024 року неподалік Грозного за прямим наказом російського Міністерства оборони.

Про це повідомляє Minval Politica.

Разом із листом редакція отримала фрагмент аудіозапису, на якому чутно, як чоловічий голос двічі віддає команду: "Вогонь! Вогонь, кажу!", після чого чути гучний вибух і фразу: "Є схід. Пропущено. Повторно. Ще раз вогонь!" – інший голос відповідає: «Є вогонь».

Повідомляється, що лист надійшов від особи на ім’я Дмитро Сергійович Паладичук. Він зазначив, що ніс бойове чергування з прикриття Грозного в період з 24 по 25 грудня 2024 року.