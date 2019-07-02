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Пасажирський поїзд протаранив вантажівку на Івано-Франківщині, - ФОТО

Машиніст та пасажири поїзда не постраждали, водія автомобіля госпіталізовано
На залізничному переїзді в Івано-Франківській області поїзд в'їхав у вантажівку.
Пасажирський поїзд протаранив вантажівку на Івано-Франківщині, - ФОТО

"7 лютого, о 15:54 на перегоні Хриплин – Братківці, що на Івано-Франківщині, водій вантажного автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на нерегульований переїзд прямо перед поїздом №143 Ворохта-Київ, спровокувавши зіткнення", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

У результаті зіткнення локомотив зійшов з рейок першою колісною парою.

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07 02 2019 20:43
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