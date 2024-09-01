Пашинян оголошує про замороження участі Вірменії в ОДКБ

За словами премʼєра Вірменії, "можуть бути дискусії" щодо того, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

Вірменія на всіх рівнях заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на пресконференції 31 серпня, передає News.am.

"Ви знаєте, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, і на даному етапі ми вважаємо, що це рішення є достатнім", — наголосив він.

За словами премʼєра Вірменії, "можуть бути дискусії" щодо того, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого якісь оціночні повноваження. Я поважаю всі точки зору, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей момент ми не бачимо необхідності приймати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо потреби приймати інше рішення наступного моменту", — сказав він.

Раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території.