Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пашинян оголошує про замороження участі Вірменії в ОДКБ

01 вересня 2024, 12:38
Пашинян оголошує про замороження участі Вірменії в ОДКБ
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
За словами премʼєра Вірменії, "можуть бути дискусії" щодо того, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

Вірменія на всіх рівнях заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на пресконференції 31 серпня, передає News.am.

"Ви знаєте, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, і на даному етапі ми вважаємо, що це рішення є достатнім", — наголосив він.

За словами премʼєра Вірменії, "можуть бути дискусії" щодо того, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо, але тут треба дивитися, у кого якісь оціночні повноваження. Я поважаю всі точки зору, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей момент ми не бачимо необхідності приймати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо потреби приймати інше рішення наступного моменту", — сказав він.

Раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території.

ВірменіяодкбПашинян

Останні матеріали

Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється