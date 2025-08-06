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Пашинян поїде до США на переговори з Трампом і Алієвим

06 серпня 2025, 11:47
Пашинян поїде до США на переговори з Трампом і Алієвим
Він проведе окремі переговори з президентом США і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 7–8 серпня перебуватиме з візитом у США, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомила пресслужба уряду Вірменії

У заяві зазначено, що зустріч Пашиняна з Трампом буде присвячена питанням стратегічного партнерства між Вірменією та Сполученими Штатами.

Також планується тристороння зустріч лідерів Вірменії, Азербайджану та США. 

Вона, за словами вірменської сторони, "спрямована на сприяння миру, процвітанню та економічному співробітництву в регіоні".

 
СШАВірменіяАзербайджан

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