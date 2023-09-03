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Пашинян визнав помилкою залежність Вірменії від росії

03 вересня 2023, 10:57
Пашинян визнав помилкою залежність Вірменії від росії
Фото: з відкритих джерел
У сфері безпеки залежність або прив’язка лише до одного центру самі по собі є стратегічною помилкою, зазначив Нікол Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що залежність країни у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилась стратегічною помилкою.

Про це Пашинян сказав у інтерв’ю La Repubblica.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, рф не змогла б забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки. Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність або прив'язка лише до одного центру сама по собі є стратегічною помилкою. І тільки після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо вельми непевні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки", – сказав він в інтерв'ю.

Пашинян також заявив, що раніше "ми бачили ситуації, коли за один день, місяць або рік рф залишала і йшла з Південного Кавказу". 

За словами прем'єра, російські партнери кажуть вірменській стороні про те, що західні країни працюють із Вірменією і підштовхують уряд країни до вжиття заходів щодо витіснення росії з регіону. 

"Але, говорячи з нашими російськими партнерами, ми іноді озвучуємо свою думку й оцінку про те, що, навпаки, ми бачимо, що росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить або не робить. З яких причин, ми не знаємо. Ми можемо коментувати, але я не можу стверджувати", – заявив Пашинян. 

За його словами, є процеси, які призводять до думки, що "той самий сценарій може повторитися, що одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що росії тут немає". 

Нагадаємо, останнім часом відносини між Вірменією та організацією ОДКБ, яку фактично контролює росія, суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану. 

Те ж сталось і після кількох обстрілів вірменської території з боку, як стверджується, Азербайджану.

Вірменіязалежністьвійна в Україніросія окупантиПашинян

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