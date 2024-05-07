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ПОЛІТИКА

Пашинян заговорив про відключення телеканалів рф у Вірменії

07 травня 2024, 21:08
Пашинян заговорив про відключення телеканалів рф у Вірменії
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Ніколу Пашиняну не подобається словниковий запас, який у росії використовують щодо уряду і державного ладу Вірменії.

Мовлення російських телеканалів у Вірменії може припинитися, якщо вони не виконуватимуть офіційні вимоги Єревана.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Aysor.am.

За його словами, Єреван очікує, що трансляції російських телеканалів будуть з повагою ставитися до громадян Вірменії та державного порядку в країні.

"З огляду на дружні відносини між нашими країнами, ми готові один раз попросити, два, три, чотири, п'ять, шість, сім разів, потім один раз зажадати, два рази зажадати, три, чотири, п'ять, шість, сім разів", - сказав Пашинян.

Він додав, що якщо цю вимогу буде проігноровано навіть після сьомого разу, то у керівництва країни не буде іншого виходу, як припинити трансляцію російських телеканалів у Вірменії.

Відносини Вірменії та росії різко погіршилися після військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Прем'єр Пашинян неодноразово виступав із критичними заявами щодо керівництва рф.

ВірменіяНікол Пашинянросія загроза

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