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ПОЛІТИКА

Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ

12 червня 2024, 16:30
Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
На початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого росією військового альянсу.

Про це заявив Пашинян під час виступу в парламенті 12 червня,повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

"Ми вийдемо (з ОДКБ. – ред.), ми ухвалимо рішення", – додав прем'єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.

"А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося", - зазначив прем'єр Вірменії.

Нікол Пашинян не вперше критикує альянс під де-факто проводом москви. Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році. Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про росію та білорусь.

ВірменіяодкбПашинян

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