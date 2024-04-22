Патріарх Кірілл не розуміє, чому йому заборонили поїздки до Європейського Союзу

Кірілл здивований запровадженням санкцій, адже, за його словами, він не порушував законів та нікого не ображав.

Патріарх російської Православної Церкви Владімір Гундяєв, більш відомий як Кірілл, переконаний, що запроваджені проти нього санкції несправедливі, оскільки він "нікого не ображав" і "не порушував законів".

Про це очільник РПЦ, який підтримує путіна та війну проти України, заявив російському виданню "Комерсант".

"Співпрацював, взаємодіяв із урядами, із громадськими організаціями, все було добре. Чому?" – дивується Кірілл.

Зрештою він дійшов висновку, що санкції проти нього запроваджені тому, що РПЦ обрала інший "цивілізаційний шлях розвитку".

При цьому патріарх стверджує, що західні санкції його не лякають.

"Забороняють патріархові їздити за кордон тепер? Начебто можуть цим налякати", – зазначив очільник РПЦ.