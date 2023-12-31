Patriot збив уже 15 російських "Кинджалів" – Повітряні сили

Водночас, тієї кількості Patriot, які зараз є в Україні, недостатньо.

Загалом наразі системою Patriot збито 15 аеробалістичних ракет “Кинджал”, запущених росіянами по Україні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов "Кинджал" Х-47 — ракета М2. Таким чином, продовжується відлік стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо уже 15 "Кинджалів", збитих саме системою Patriot. Це дуже гарні для нас новини", — сказав Ігнат.

Він додав, що тієї кількості Patriot, які зараз є в Україні, замало. Кількох батарей, за його словами, недостатньо.