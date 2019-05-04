Патрульні анонсували онлайн-курс на Prometheus: навчатимуть основ самозахисту
У межах курсу слухачів, зокрема, вчитимуть основних законів, навчать складати фоторобот, працювати з агресією та надавати медичну допомогу, повідомляє "Громадське".
За основу курсу взяли дослідження ставлення українців до проблем безпеки та порядку. Воно показало, що українці готові вчитися, щоб бути частиною порядку та безпеки разом з правоохоронцями.
Викладачами курсу будуть патрульні, психологи та спеціалісти з питань безпеки й оборони.
Онлайн-курс є одним з етапів комунікаційної стратегії "Порядок - це ти", яка має на меті навчити громадян допомагати правоохоронцям у забезпеченні порядку і безпеки. Окрім освітнього курсу на Prometheus, вийде онлайн-серіал про роботу патрульних на YouTube.
Нагадаємо, що всі підрозділи МВС готові забезпечити охорону публічного порядку під час дебатів кандидатів у президенти, якщо вони проходитимуть на НСК "Олімпійський".
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