Патрульні висадили чоловіка-порушника на під'їзді до Вишгорода, він замерз насмерть
"Прибувши на місце події, співробітники поліції виявили агресивно налаштованого молодого чоловіка, який поводився неадекватно і, ймовірно, перебував під дією токсичних або наркотичних речовин. Патрульні, своєю чергою, спробували затримати порушника, проте останній чинив їм опір. З метою подолання опору співробітники поліції застосували спецзасоби та наручники, після чого порушника затримали і викликали швидку медичну допомогу", - повідомила прес-служба патрульної поліції.
Дізнавшись, що затриманий живе в Вишгороді, патрульні вирішили його відвезти додому.
Чоловік їхати не хотів і поривався вийти з машини. Через це поліцейські висадили затриманого на під'їзді до Вишгорода.
На ранок місцеві жителі знайшли труп. За попередніми даними судово-медичної експертизи, чоловік помер від переохолодження.
Матеріали щодо цього інциденту направили до Державного бюро розслідувань, яке повідомило патрульним про підозру за фактом перевищення службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілого (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, в автобусі у дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села.
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