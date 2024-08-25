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Павла Дурова затримали у Франції – ЗМІ

25 серпня 2024, 09:47
Павла Дурова затримали у Франції – ЗМІ
Фото: Едуард Какошкін
Раніше Париж видав ордер на його розшук.

Засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Про це пише французский телеканал TF1.

Дурова затримали близько 20:00 в суботу ввечері, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. росіянина з французьким паспортом супроводжували його охоронець і жінка.

Дуров зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув з Азербайджану. 

Франція раніше видала ордер на його розшук.

Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами і інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації. 

У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу та не співпрацював зі слідством.

"Досить безкарності Telegram", – сказав один зі слідчих, який був здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа. "Можливо, через почуття безкарності", – повідомляє одне з джерел, близьких до справи.

Вчора, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення за цілу низку злочинів.

 
Павло ДуровФранціяарешт

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