Павло Дуров відкрив офіційний канал зв'язку з французькою контррозвідкою –Liberation

Засновник Telegram ще до затримання нібито спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції.

Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров на допиті в Парижі заявив, що ще до свого затримання спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції.

Про це повідомляє французьке видання Liberation з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

ЗМІ зазначає, що Дуров "відкрив офіційний канал зв'язку" з контррозвідкою Франції в рамках боротьби з тероризмом. Імовірно, це якась "гаряча лінія" та спеціальна адреса електронної пошти, які дозволили нібито запобігти кільком терактам.

Після затримання Дуров заявив про готовність співпрацювати з французьким слідством та надав свій мобільний телефон із кодом доступу до нього. Водночас він відмовився розкривати інформацію, яка "складає військову таємницю".