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Павло Дуров відкрив офіційний канал зв'язку з французькою контррозвідкою –Liberation

31 серпня 2024, 19:55
Павло Дуров відкрив офіційний канал зв'язку з французькою контррозвідкою –Liberation
Фото: itc.ua
Засновник Telegram ще до затримання нібито спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції.
Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров на допиті в Парижі заявив, що ще до свого затримання спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції.
 
Про це повідомляє французьке видання Liberation з посиланням на джерело, близьке до розслідування.
 
ЗМІ зазначає, що Дуров "відкрив офіційний канал зв'язку" з контррозвідкою Франції в рамках боротьби з тероризмом. Імовірно, це якась "гаряча лінія" та спеціальна адреса електронної пошти, які дозволили нібито запобігти кільком терактам.
 
Після затримання Дуров заявив про готовність співпрацювати з французьким слідством та надав свій мобільний телефон із кодом доступу до нього. Водночас він відмовився розкривати інформацію, яка "складає військову таємницю".
 
війна в Україніросія окупантиПавло Дуров

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